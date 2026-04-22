Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в 17-м матче подряд

Российский голкипер Матвей Сафонов включён в стартовый состав «ПСЖ» на матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором его команда встретится с «Нантом». Российский голкипер выйдет в основном составе французского гранда 17-й раз подряд.

Франция — Лига 1 . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Нант
1:0 Кварацхелия – 13'     2:0 Дуэ – 37'     3:0 Кварацхелия – 50'    

Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Забарный, Маркиньос, Бералдо, Заир-Эмери, Невеш, Фернандес, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.

До встречи с «Нантом» Сафонов семь раз сыграл с первых минут в Лиге чемпионов и девять раз в чемпионате Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в девяти из которых отыграл «на ноль». Шевалье принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 10 встреч отыграл «на ноль». Французский голкипер не выходил в составе клуба с конца января.

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Материалы по теме
Энрике ответил на вопрос о возможном выходе Шевалье в старте на матч «ПСЖ» с «Нантом»
