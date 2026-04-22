«Черноморец» со счётом 0:4 проиграл «Нефтехимику» и остался в зоне вылета Первой лиги

Завершился матч 30-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Нефтехимик» из Нижнекамска и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Сидорин из Москвы. Крупную победу со счётом 4:0 одержали хозяева поля.

На 17-й минуте полузащитник «Нефтехимика» Давид Кокоев открыл счёт. На 65-й минуте хавбек Иван Бобёр удвоил преимущество своей команды. На 76-й минуте полузащитник Константин Шильцов довёл преимущество хозяев до крупного. На 77-й минуте хавбек Андрей Никитин установил окончательный счёт.

«Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги с 42 очками в 30 турах. «Черноморец» располагается в зоне вылета. Команда занимает 16-е место с 29 очками.