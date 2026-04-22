Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Оренбург» — «Пари НН»: Алешандре Жезус оформил дубль за две минуты в матче РПЛ 2025/2026

В эти минуты идёт матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт в матче 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 17:30 МСК
Оренбург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Бальбоа – 42'     1:1 Жезус – 80'     2:1 Жезус – 82'    

Нападающий хозяев Алешандре Жезус оформил дубль, забив на 80-й и 82-й минутах. Ранее первый мяч в матче забил нападающий гостей Адриан Бальбоа, реализовав пенальти на 42-й минуте.

«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 20 очков за 25 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 14-й строчке, заработав 22 очка. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 55 очков.

В предыдущем туре «Оренбург» в домашнем матче уступил «Локомотиву» со счётом 0:1, а «Пари Нижний Новгород» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1).

