«Оренбург» — «Пари НН»: Алешандре Жезус оформил дубль за две минуты

В эти минуты идёт матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт в матче 2:1.

Нападающий хозяев Алешандре Жезус оформил дубль, забив на 80-й и 82-й минутах. Ранее первый мяч в матче забил нападающий гостей Адриан Бальбоа, реализовав пенальти на 42-й минуте.

«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 20 очков за 25 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 14-й строчке, заработав 22 очка. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 55 очков.

В предыдущем туре «Оренбург» в домашнем матче уступил «Локомотиву» со счётом 0:1, а «Пари Нижний Новгород» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1).