AS: Жозе Моуринью предложил свои услуги «Реалу»

Представители португальского тренера Жозе Моуринью связались с руководством мадридского «Реала», чтобы уведомить о наличии специального пункта о расторжении контракта в соглашении Моуринью с «Бенфикой». Этот шаг свидетельствует о готовности специалиста принять новый вызов на «Сантьяго Бернабеу», сообщает AS.

Несмотря на то что Моуринью недавно возглавил лиссабонскую «Бенфику», перспектива возвращения в «Реал», где он уже оставил значимый след в истории, представляется для него весьма привлекательной. В период своего предыдущего пребывания в мадридском клубе португалец выиграл Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании. Также он был признан лучшим тренером мира по версии ФИФА в 2011 году.