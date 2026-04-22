«Оренбург» победил «Пари НН» в матче 26-го тура и покинул зону вылета РПЛ

Завершился матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Пари Нижний Новгород». Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил нападающий гостей Адриан Бальбоа, реализовав пенальти на 42-й минуте, а нападающий «Оренбурга» Алешандре Жезус оформил дубль, забив на 80-й и 82-й минутах. Окончательный счёт матча — 2:1.

«Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 23 очка за 26 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 15-й строчке, заработав 22 очка. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 55 очков.

В следующем туре «Оренбург» на выезде встретится с «Ростовом» (25 апреля), а «Пари Нижний Новгород» на день позже в домашнем матче сыграет с московским «Спартаком».