Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» уволил Лиама Росеньора спустя четыре месяца

«Челси» уволил Лиама Росеньора спустя четыре месяца
Комментарии

«Челси» уволил главного тренера команды Лиама Росеньора, сообщает официальный сайт клуба.

«От имени всего персонала «Челси» мы хотели бы выразить нашу благодарность Лиаму и его команде за все их усилия за время работы в клубе.

После своего назначения в середине сезона Лиам всегда демонстрировал высочайшую честность и профессионализм.

Это решение далось клубу нелегко, однако последние результаты и выступления не соответствуют необходимым стандартам, и в этом сезоне ещё многое предстоит сделать. Все в «Челси» желают Лиаму всяческих успехов в будущем», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Английский специалист перешёл из «Страсбурга» в «Челси» в январе. Cоглашение между сторонами было рассчитано до 2032 года.

После 34 матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 48 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 70 очков после 33 игр. Клуб всухую проиграл пять последних матчей в АПЛ.

Материалы по теме
Стала известна сумма выплаты Росеньору в случае увольнения из «Челси» — The Sun
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android