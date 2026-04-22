«Челси» уволил Лиама Росеньора спустя четыре месяца

«Челси» уволил главного тренера команды Лиама Росеньора, сообщает официальный сайт клуба.

«От имени всего персонала «Челси» мы хотели бы выразить нашу благодарность Лиаму и его команде за все их усилия за время работы в клубе.

После своего назначения в середине сезона Лиам всегда демонстрировал высочайшую честность и профессионализм.

Это решение далось клубу нелегко, однако последние результаты и выступления не соответствуют необходимым стандартам, и в этом сезоне ещё многое предстоит сделать. Все в «Челси» желают Лиаму всяческих успехов в будущем», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Английский специалист перешёл из «Страсбурга» в «Челси» в январе. Cоглашение между сторонами было рассчитано до 2032 года.

После 34 матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 48 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 70 очков после 33 игр. Клуб всухую проиграл пять последних матчей в АПЛ.