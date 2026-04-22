«Челси» объявил временного тренера после увольнения Росеньора

Калум Макфарлейн назначен исполняющим обязанности главного тренера «Челси» после увольнения Лиама Росеньора. Ранее специалист уже руководил командой после отставки Энцо Марески.

«Калум Макфарлейн возглавит команду в качестве временного главного тренера до конца сезона при поддержке существующего тренерского штаба клуба, стремясь к квалификации в еврокубки и продвижению в Кубке Англии.

Пока клуб работает над стабилизацией позиции главного тренера, мы проведём самоанализ, чтобы сделать правильный выбор на долгосрочную перспективу», – сообщает официальный сайт «Челси».

После 34 матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 48 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 70 очков после 33 игр. Клуб всухую проиграл пять последних матчей в АПЛ.