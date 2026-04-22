Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» объявил временного тренера после увольнения Росеньора

Комментарии

Калум Макфарлейн назначен исполняющим обязанности главного тренера «Челси» после увольнения Лиама Росеньора. Ранее специалист уже руководил командой после отставки Энцо Марески.

«Калум Макфарлейн возглавит команду в качестве временного главного тренера до конца сезона при поддержке существующего тренерского штаба клуба, стремясь к квалификации в еврокубки и продвижению в Кубке Англии.

Пока клуб работает над стабилизацией позиции главного тренера, мы проведём самоанализ, чтобы сделать правильный выбор на долгосрочную перспективу», – сообщает официальный сайт «Челси».

После 34 матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 48 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 70 очков после 33 игр. Клуб всухую проиграл пять последних матчей в АПЛ.

Материалы по теме
«Я защищал игроков. Но буду говорить правду». После этих слов «Челси» вновь убрал тренера
«Я защищал игроков. Но буду говорить правду». После этих слов «Челси» вновь убрал тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android