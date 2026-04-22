«Динамо» — «Рубин»: Сиве вывел казанцев вперёд на 19-й минуте

В эти минуты проходит матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются московское «Динамо» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречу обслуживает Сергей Карасёв из Москвы. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 19-й минуте французский нападающий «Рубина» Жак-Жюльен Сиве открыл счёт.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на странице «Матч Премьер» во «ВКонтакте».

«Динамо» и «Рубин» занимают седьмое и восьмое места в турнирной таблице чемпионата России соответственно. В активе обеих команд по 35 набранных очков в 25 матчах сезона. Отставание от шестой строчки, на которой располагается ЦСКА, составляет девять очков. Армейцы провели на одну игру больше.