«Байер» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Кубка Германии

Сегодня, 22 апреля, состоится матч 1/2 финала Кубка Германии, в котором встретятся леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария». Команды будут играть на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин). Начало игры — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Байер»: Флеккен, Куанса, Тапсоба, Гримальдо, Васкес, Андрих, Гарсия, Паласиос, Маза, Шик, Телла.

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Та, Станишич, Киммих, Мусиала, Олисе, Лаймер, Павлович, Диас, Кейн.

На стадии 1/4 финала турнира мюнхенский клуб одержал победу над «РБ Лейпциг» со счётом 2:0. Команда из Леверкузена на данной стадии соревнования одолела «Санкт Паули» — 3:0

Во второй паре полуфинала Кубка Германии сыграют «Штутгарт» и «Фрайбург». Встреча запланирована на 23 апреля.

Действующим обладателем Кубка Германии по футболу является «Штутгарт». Клуб завоевал трофей в сезоне-2024/2025, победив в финале «Арминию» со счётом 4:2.