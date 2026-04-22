«Динамо» вышло на матч с «Рубином» в футболках в поддержку Рубенса

Футболисты московского «Динамо» вышли на матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» в футболках в поддержку бразильского полузащитника команды Рубенса. Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречу обслуживает Сергей Карасёв из Москвы. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игроки бело-голубых вышли на поле в футболках с надписью: «Рубенс, мы с тобой. Здоровья!». Ранее стало известно, что бразилец пропустит оставшуюся часть сезона из-за повреждения в области правого голеностопного сустава, полученного в матче 25-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:1).

«Динамо» и «Рубин» занимают седьмое и восьмое места в турнирной таблице чемпионата России соответственно. В активе обеих команд по 35 набранных очков в 25 матчах сезона. Отставание от шестой строчки, на которой располагается ЦСКА, составляет девять очков. Армейцы провели на одну игру больше.