Семак: Педро важный для нас игрок

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил о прогрессе нападающего команды Педро в восстановлении физической формы. По словам тренера, игрок уже близок к своему прежнему уровню, несмотря на недавнюю травму. В данный момент «Зенит» проводит выездной матч с «Локомотивом» в рамках 26‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Педро вошёл в стартовый состав на предстоящую встречу. На момент написания новости счёт 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

— Как оцените физическую форму Педро?
— Набирает [форму]. Жаль, что вылетел по причине травмы, потерял немного игровой тонус. Он важный для нас игрок. В играх и тренировках набирает форму. Уже чувствуется, что он близок к тому состоянию, который позволит ему играть на том уровне, на котором мы привыкли видеть его последнее время, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

