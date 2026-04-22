Семак: Педро важный для нас игрок

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил о прогрессе нападающего команды Педро в восстановлении физической формы. По словам тренера, игрок уже близок к своему прежнему уровню, несмотря на недавнюю травму. В данный момент «Зенит» проводит выездной матч с «Локомотивом» в рамках 26‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Педро вошёл в стартовый состав на предстоящую встречу. На момент написания новости счёт 0:0.

— Как оцените физическую форму Педро?

— Набирает [форму]. Жаль, что вылетел по причине травмы, потерял немного игровой тонус. Он важный для нас игрок. В играх и тренировках набирает форму. Уже чувствуется, что он близок к тому состоянию, который позволит ему играть на том уровне, на котором мы привыкли видеть его последнее время, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».