Росеньор стал самым быстро уволенным тренером в истории «Челси»

Лиам Росеньор стал самым быстро уволенным главным тренером «Челси» в истории, не считая специалистов, работавших в качестве исполняющих обязанности.

Росеньор продержался на занимаемом посту 104 дня. Тренер превзошёл по этому показателю Роберто Ди Маттео, проработавшего в 2012 году на своём посту 118 дней.

Однако англичанин не смог превзойти достижение своего отца Лероя Росеньора, уволенного в 2026 году из клуба «Торки Юнайтед», выступающего в Южной Национальной лиге, всего через 10 минут после назначения. Это случилось в результате покупки клуба новым консорциумом, который сразу же назначил своего специалиста.

Английский специалист перешёл из «Страсбурга» в «Челси» в январе. Cоглашение между сторонами было рассчитано до 2032 года.

После 34 матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 48 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 70 очков после 33 игр. Клуб всухую проиграл пять последних матчей в АПЛ.