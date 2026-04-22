Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Росеньор стал самым быстро уволенным тренером в истории «Челси»

Комментарии

Лиам Росеньор стал самым быстро уволенным главным тренером «Челси» в истории, не считая специалистов, работавших в качестве исполняющих обязанности.

Росеньор продержался на занимаемом посту 104 дня. Тренер превзошёл по этому показателю Роберто Ди Маттео, проработавшего в 2012 году на своём посту 118 дней.

Однако англичанин не смог превзойти достижение своего отца Лероя Росеньора, уволенного в 2026 году из клуба «Торки Юнайтед», выступающего в Южной Национальной лиге, всего через 10 минут после назначения. Это случилось в результате покупки клуба новым консорциумом, который сразу же назначил своего специалиста.

Английский специалист перешёл из «Страсбурга» в «Челси» в январе. Cоглашение между сторонами было рассчитано до 2032 года.

После 34 матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 48 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 70 очков после 33 игр. Клуб всухую проиграл пять последних матчей в АПЛ.

Материалы по теме
Официально
«Челси» уволил Лиама Росеньора спустя четыре месяца
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android