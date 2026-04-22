«Челси» избежит крупных выплат Росеньору благодаря пункту в контракте — Sky Sports

Несмотря на то что экс-тренер «Челси» Лиам Росеньор подписал контракт до 2032 года, клуб сможет избежать значительных финансовых потерь благодаря пункту о выплате отступных. Это условие в контракте позволит «Челси» минимизировать компенсацию, что устроит как тренера, так и руководство клуба, сообщает Sky Sports.

Сегодня, 22 апреля, «Челси» объявил об увольнении Лиама Росеньора с поста главного тренера.

Английский специалист перешёл из «Страсбурга» в «Челси» в январе. Cоглашение между сторонами было рассчитано до 2032 года.

После 34 матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 48 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 70 очков после 33 игр. Клуб всухую проиграл пять последних матчей в АПЛ.