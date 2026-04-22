«Рубин» одолел «Динамо» в 26-м туре РПЛ и обошёл бело-голубых в турнирной таблице

Завершился матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались московское «Динамо» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв из Москвы. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

Единственный мяч в игре на 19-й минуте забил французский нападающий «Рубина» Жак-Жюльен Сиве.

«Рубин» поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, опередив «Динамо». В активе клуба из столицы Татарстана 35 набранных очков в 26 матчах. Бело-голубые опустились на восьмую строчку. У команды осталось 35 очков.