«Сплошная злость на всё и всех». Шпилевский — о поражении «Пари НН» от «Оренбурга»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался после поражения своей команды в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги от «Оренбурга».

«Трудно говорить после того, что мы сейчас увидели. Так матч отдать из рук… нечего добавлять, сейчас на эмоциях. Разочарование и не более. Не хватило концентрации, фокуса, злости. Так нельзя действовать. Сплошная злость на всё и всех», — сказал Шпилевский на послематчевой пресс-конференции.

«Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 23 очка за 26 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 15-й строчке, заработав 22 очка. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 55 очков.

В следующем туре «Оренбург» на выезде встретится с «Ростовом» (25 апреля), а «Пари Нижний Новгород» на день позже в домашнем матче сыграет с московским «Спартаком».