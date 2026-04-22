Факел — Шинник, результат матча 22 апреля 2026, счёт 2:2, 30-й тур Первой лиги 2025/2026

«Факел» сыграл вничью с «Шинником» в Первой лиге, дважды отыгравшись по ходу матча
Завершился матч 30-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались воронежский «Факел» и ярославский «Шинник». Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Рубцов из Нижнего Новгорода. Итоговый счёт — 2:2.

Россия — Лига PARI . 30-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 2
Шинник
Ярославль
0:1 Маляров – 35'     1:1 Гнапи – 58'     1:2 Самойлов – 65'     2:2 Нетфуллин – 72'    

На 35-й минуте защитник Кирилл Маляров вывел «Шинник» вперёд. На 58-й минуте французский нападающий «Факела» Аксель Гнапи восстановил равенство в счёте. На 65-й минуте полузащитник Дмитрий Самойлов забил второй мяч ярославской команды. На 72-й минуте хавбек хозяев поля Равиль Нетфуллин вновь сравнял счёт.

«Шинник» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 40 очков в 30 матчах. «Факел» продолжает оставаться на первом месте. В активе воронежцев 60 очков после 30 игр.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
