«Факел» сыграл вничью с «Шинником» в Первой лиге, дважды отыгравшись по ходу матча

Завершился матч 30-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались воронежский «Факел» и ярославский «Шинник». Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Рубцов из Нижнего Новгорода. Итоговый счёт — 2:2.

На 35-й минуте защитник Кирилл Маляров вывел «Шинник» вперёд. На 58-й минуте французский нападающий «Факела» Аксель Гнапи восстановил равенство в счёте. На 65-й минуте полузащитник Дмитрий Самойлов забил второй мяч ярославской команды. На 72-й минуте хавбек хозяев поля Равиль Нетфуллин вновь сравнял счёт.

«Шинник» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 40 очков в 30 матчах. «Факел» продолжает оставаться на первом месте. В активе воронежцев 60 очков после 30 игр.