«Арсенал» Тула и «Челябинск» сыграли вничью в 30-м туре Первой лиги

Завершился матч 30-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались тульский «Арсенал» и «Челябинск». Команды играли на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артур Сагдиев (Набережные Челны). Победитель выявлен не был. Итоговый счёт игры — 0:0.

Тульский «Арсенал» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе «канониров» 37 набранных очков в 30 турах. «Челябинск» набрал 40-е очко в сезоне. Команда располагается на 10-й строчке в таблице второй по силе лиги страны.

В 31-м туре «Арсенал» сыграет на выезде с костромским «Спартаком». Игра пройдёт в субботу, 25 апреля. Днём позже «Челябинск» примет на своём поле «Урал».