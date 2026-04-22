«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом», Адамов отбил пенальти на 90+9-й минуте

Завершился матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

В конце встречи на 90+6-й минуте в ворота «Зенита» был назначен пенальти после просмотра VAR из-за игры рукой защитника Игоря Дивеева. Нападающий Николай Комличенко не реализовал 11-метровый удар на 90+9-й минуте.

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив» — третий (49). Второе место занимает «Краснодар» (54), имея матч в запасе.

В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с грозненским «Ахматом» (26 апреля). За день до этого «Локомотив» встретится с «Крыльями Советов».