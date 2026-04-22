Хайкин: когда все услышали про призовые за проход «Интера», все были экстрамотивированы

Российский голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин рассказал, сколько игроки команды получили за победу над миланским «Интером» (5:2 по сумме встреч) в стыковых матчах плей-офф Лиги чемпионов.
— «Будё-Глимт» заработал в Лиге чемпионов € 52 млн, это, по-моему, больше, чем ваш годовой бюджет. Как на себе это почувствовали игроки?
— Когда все услышали про призовые от УЕФА за проход «Интера», все были экстрамотивированы пройти его. Деньги — хороший мотиватор, но здесь было больше про способность сыграть против такого гранда, вторая лучшая команда мира в том году. За проход «Интера» клубу досталось € 11 млн, если не ошибаюсь, на команду ушло порядка 20-30%, которая распределяется [между игроками] по сумме сыгранных матчей, по минутам, это одна часть. Вторая часть [делится] между всеми одинаково.
— На команду где-то € 3-4 млн?
— Да, где-то так, – сказал Хайкин в видео на YouTube-канале Nobel.
- 23 апреля 2026
