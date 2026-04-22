Хайкин: когда все услышали про призовые за проход «Интера», все были экстрамотивированы

Российский голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин рассказал, сколько игроки команды получили за победу над миланским «Интером» (5:2 по сумме встреч) в стыковых матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Брунстад – 20'     1:1 Эспозито – 30'     2:1 Хёуге – 61'     3:1 Хёг – 64'    
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Хёуге – 58'     0:2 Эвьен – 72'     1:2 Бастони – 76'    

— «Будё-Глимт» заработал в Лиге чемпионов € 52 млн, это, по-моему, больше, чем ваш годовой бюджет. Как на себе это почувствовали игроки?
— Когда все услышали про призовые от УЕФА за проход «Интера», все были экстрамотивированы пройти его. Деньги — хороший мотиватор, но здесь было больше про способность сыграть против такого гранда, вторая лучшая команда мира в том году. За проход «Интера» клубу досталось € 11 млн, если не ошибаюсь, на команду ушло порядка 20-30%, которая распределяется [между игроками] по сумме сыгранных матчей, по минутам, это одна часть. Вторая часть [делится] между всеми одинаково.

— На команду где-то € 3-4 млн?
— Да, где-то так, – сказал Хайкин в видео на YouTube-канале Nobel.

Материалы по теме
Ради ЧМ игроки массово меняют гражданство. Экс-форвард «Зенита» успел, Хайкин — не факт
