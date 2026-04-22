«Это был футбол, игра за шесть очков». Тренер «Оренбурга» — о победе над «Пари НН»

Тренер «Оренбурга» Дмитрий Белоруков высказался после победы своей команды в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги над «Пари НН» (2:1).

«Это был футбол, это была игра за шесть очков. Эти игры всегда такие, получился очень эмоциональный матч. Хотелось бы поблагодарить ребят, что смогли вытащить и добились результата, который был очень нам нужен.

Главное не потерять уверенность в своих силах, о чём и сказали в перерыве. Ребята молодцы, сделали своё дело, не опустили руки. Только благодарность.

Чего не хватило? По-моему, наша команда действовала активно и остро во втором тайме. Может, кому-то показалось другое, но не мне», — сказал Белоруков на послематчевой пресс-конференции.

«Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 23 очка за 26 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 15-й строчке, заработав 22 очка. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 55 очков.

В следующем туре «Оренбург» на выезде встретится с «Ростовом» (25 апреля), а «Пари Нижний Новгород» на день позже в домашнем матче сыграет с московским «Спартаком».