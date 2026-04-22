«Это топ-тренер». Юрий Сёмин рассказал, что хотел бы увидеть тренера «Будё-Глимт» в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что одобрил бы переход наставника норвежского «Будё-Глимт» Хьетиля Кнутсена в чемпионат России. Норвежский специалист выводил свою команду в 1/8 финала Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

– Я симпатизирую тренеру этому. Вообще, честно говоря, удивлён, что он так долго в этой команде и что его никто не заберёт. У нас много команд, которые привозили тренеров в Россию, да. Но это топ-тренер. Другое дело, можно было бы попробовать, но [может] он не пойдёт. А может, и пошёл бы?

– Если бы его пригласили в Россию пару лет назад, вы бы это одобрили?

– Ну конечно. Как нельзя было бы не одобрить, когда его работа говорит сама за себя? Во-первых, ты посмотри, он великолепно, даже со слов Никиты, создаёт коллектив, команду, взаимоотношения внутри. Вот сейчас по тренировкам, которые мы смотрим с тобой, они очень уважительны друг к другу. Но и когда на матч выходят, они звери, – сказал Сёмин в видео на YouTube-канале Nobel.