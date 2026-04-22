Ротор — Родина: результат матча 22 апреля 2026, счет 2:0, 30-й тур Первой лиги 2025/2026

«Ротор» уверенно обыграл «Родину» в матче 30-го тура Первой лиги
Завершился матч 30-го тура Лиги Pari, в котором встречались волгоградский «Ротор» и московская «Родина». Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Данилом Набокой (Краснодар). Игра завершилась победой команды хозяев поля со счётом 2:0.

Россия — Лига PARI . 30-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
2 : 0
Родина
Москва
1:0 Алиев – 73'     2:0 Давидян – 90+3'    

Счёт в матче открыл нападающий «Ротора» Саид Алиев на 72-й минуте. На 90+3-й минуте форвард Давид Давидян удвоил преимущество хозяев поля.

После 30 туров Первой лиги «Ротор» занимает четвёртое место в турнирной таблице, команда набрала 51 очко. «Родина» находится на второй строчке, заработав 56 очков. На первом месте располагается воронежский «Факел», у которого 60 очков.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
