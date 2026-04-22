«Качественный швейцарский нож». Мартинс — о Жедсоне Фернандеше

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о своём одноклубнике Жедсоне Фернандеше.

«Он действительно способен быть полезным везде. Класс позволяет. У него есть всё: выносливость, сила, техника, видение игры. Когда Жедсон в хорошей физической и психологической форме, его просто не остановить.

Ожидания при подобных трансферах очень высоки. Но Жедсон не может брать мяч и в одиночку обыгрывать всех подряд и забивать. Это невозможно. Тем более что он не нападающий, и странно ждать от него сумасшедшей результативности. Он играет важную роль в команде и очень нам помогает. А красивый гол «Ахмату», думаю, даже критики оценили.

Жедсон — словно качественный швейцарский нож, который можно использовать в любой роли, и везде он будет хорош», — приводит слова Мартинса официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Жедсон Фернандеш провёл за клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

