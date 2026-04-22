Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 22 апреля

В среду, 22 апреля, состоялись три матча в 26-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших игр.

«Оренбург» – «Пари Нижний Новгород» – 2:1;

«Динамо» Москва – «Рубин» – 0:1;

«Локомотив» – «Зенит» – 0:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает санкт-петербургский «Зенит», набравший 56 очков в 26 матчах. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 54 очка в 25 встречах. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 49 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (18), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).