«Байер» — «Бавария»: Гарри Кейн вывел мюнхенцев вперёд на 22-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Кубка Германии, в котором встречаются леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария». Команды играют на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На данный момент счёт в игре 1:0 в пользу команды из Мюнхена.

Счёт в матче открыл нападающий «Баварии» Гарри Кейн на 22-й минуте.

На стадии 1/4 финала турнира мюнхенский клуб одержал победу над «РБ Лейпциг» со счётом 2:0. Команда из Леверкузена на данной стадии соревнования одолела «Санкт Паули» — 3:0

Во второй паре полуфинала Кубка Германии сыграют «Штутгарт» и «Фрайбург». Встреча запланирована на 23 апреля.

Действующим обладателем Кубка Германии по футболу является «Штутгарт». Клуб завоевал трофей в сезоне-2024/2025, победив в финале «Арминию» со счётом 4:2.