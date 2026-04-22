Первая лига по футболу 2025/2026: результаты матчей 30-го тура, календарь, таблица

Результаты матчей 30-го тура Первой лиги сезона-2025/2026
В среду, 22 апреля, завершился 30-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей 30-го тура Первой лиги:

Среда, 22 апреля:

«Спартак» Кострома — «СКА-Хабаровск» — 3:0;
«Уфа» — «КАМАЗ» — 0:1;
«Волга» Ульяновск — «Чайка» — 2:1;
«Урал» — «Торпедо» — 2:0;
«Сокол» — «Енисей» — 0:4;
«Нефтехимик» — «Черноморец» — 4:0;
«Ротор» — «Родина» — 2:0;
«Факел» — «Шинник» — 2:2;
«Арсенал» Тула — «Челябинск» — 0:0.

По результатам 30-го тура первое место в турнирной таблице Первой лиги с 60 очками в 30 матчах занимает «Факел». На второй строчке с 56 очками располагается «Родина». Третье и четвёртое места занимают «Урал» (55 очков) и «Ротор» (51). В зоне вылета находятся «Черноморец» (29), «Чайка» (22) и «Сокол» (16).

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Факел» посыпался, Бекхэм из «Уфы», в Саратове — депрессия. Главное в Первой лиге. Видео
Все новости RSS

