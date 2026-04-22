Результаты матчей 30-го тура Первой лиги сезона-2025/2026

В среду, 22 апреля, завершился 30-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей 30-го тура Первой лиги:

Среда, 22 апреля:

«Спартак» Кострома — «СКА-Хабаровск» — 3:0;

«Уфа» — «КАМАЗ» — 0:1;

«Волга» Ульяновск — «Чайка» — 2:1;

«Урал» — «Торпедо» — 2:0;

«Сокол» — «Енисей» — 0:4;

«Нефтехимик» — «Черноморец» — 4:0;

«Ротор» — «Родина» — 2:0;

«Факел» — «Шинник» — 2:2;

«Арсенал» Тула — «Челябинск» — 0:0.

По результатам 30-го тура первое место в турнирной таблице Первой лиги с 60 очками в 30 матчах занимает «Факел». На второй строчке с 56 очками располагается «Родина». Третье и четвёртое места занимают «Урал» (55 очков) и «Ротор» (51). В зоне вылета находятся «Черноморец» (29), «Чайка» (22) и «Сокол» (16).