Аль-Наср — Аль-Ахли, результат матча 22 апреля 2026, счет 5:1, 1/2 финала Лиги чемпионов АФК 2 2025/2026

«Аль-Наср» разгромил катарский «Аль-Ахли» и вышел в финал Лиги чемпионов АФК 2
Завершился матч 1/2 финала Лиги чемпионов АФК 2 сезона-2025, в котором встречались «Аль-Наср» из Саудовской Аравии и «Аль-Ахли» из Катара. Команды играли на стадионе «Забел» в Дубае. Победу со счётом 5:1 одержала команда из Саудовской Аравии.

Лига Чемпионов АФК 2 . 1/2 финала. 1-й матч
22 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
5 : 1
Аль-Ахли
Доха, Катар
0:1 Янсан – 10'     1:1 Коман – 12'     2:1 Анжело – 23'     3:1 Коман – 45+7'     4:1 Коман – 63'     5:1 Аль-Хамдан – 80'    

Первый гол в матче забил нападающий «Аль-Ахли» Секу Янсан на 10-й минуте. Через три минуты Кингсли Коман сравнял счёт. Вингер Габриэл Анжело вывел «Аль-Наср» вперёд на 23-й минуте. В конце первого тайма на 45+7-й минуте Кингсли Коман оформил дубль. Во втором тайме на 63-й минуте Коман сделал хет-трик. На 80-й минуте форвард саудовского клуба Абдулла Аль-Хамдан установил окончательный счёт – 5:1.

Отметим, что Криштиану Роналду провёл на поле 78 минут и не отметился результативными действиями.

В финале турнира «Аль-Наср» встретится с японским «Гамба Осака» 16 мая.

Календарь Лиги Чемпионов АФК 2 сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лига Чемпионов АФК 2 сезона-2025/2026
