«Аль-Наср» разгромил катарский «Аль-Ахли» и вышел в финал Лиги чемпионов АФК 2

Завершился матч 1/2 финала Лиги чемпионов АФК 2 сезона-2025, в котором встречались «Аль-Наср» из Саудовской Аравии и «Аль-Ахли» из Катара. Команды играли на стадионе «Забел» в Дубае. Победу со счётом 5:1 одержала команда из Саудовской Аравии.

Первый гол в матче забил нападающий «Аль-Ахли» Секу Янсан на 10-й минуте. Через три минуты Кингсли Коман сравнял счёт. Вингер Габриэл Анжело вывел «Аль-Наср» вперёд на 23-й минуте. В конце первого тайма на 45+7-й минуте Кингсли Коман оформил дубль. Во втором тайме на 63-й минуте Коман сделал хет-трик. На 80-й минуте форвард саудовского клуба Абдулла Аль-Хамдан установил окончательный счёт – 5:1.

Отметим, что Криштиану Роналду провёл на поле 78 минут и не отметился результативными действиями.

В финале турнира «Аль-Наср» встретится с японским «Гамба Осака» 16 мая.