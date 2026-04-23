«Ницца» одержала победу над «Страсбургом» и вышла в финал Кубка Франции, у Ваи — дубль

Завершился матч 1/2 финала Кубка Франции, в котором встречались «Страсбург» и «Ницца». Игра прошла на стадионе «Мено» (Страсбург, Франция). Победу в матче со счётом 2:0 одержали футболисты команды гостей.

Первый мяч в игре забил нападающий «Ниццы» Элье Ваи на 51-й минуте. На 82-й минуте Ваи оформил дубль, успешно реализовав 11-метровый удар.

В предыдущем раунде турнира «Страсбург» победил «Реймс» — 2:1, а «Ницца» обыграла «Лорьян» — 0:0 (6:5 пен.).

В финальном матче «Ницца» встретится с клубом «Ланс», который на стадии 1/2 одолел «Тулузу» (4:1). Решающий матч турнира запланирован на 22 мая.

Действующим обладателем Кубка Франции по футболу является «Пари Сен-Жермен». Клуб завоевал свой 16-й трофей в истории, обыграв в финале «Реймс» со счётом 3:0.