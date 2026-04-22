Максим Глушенков пропустит матч «Зенита» с «Ахматом» из-за перебора жёлтых карточек

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков пропустит матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с грозненским «Ахматом» из-за перебора жёлтых карточек. Встреча пройдёт в воскресенье, 26 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нынешнем сезоне Глушенков провёл 31 матч за санкт-петербургский клуб во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста достигает € 14 млн.

На данный момент команда Сергея Семака набрала 55 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Станислава Черчесова, в активе которых 35 очков, занимают девятое место.

