«Мы были удивлены такой схемой». Мартинс — об игре без нападающих в матчах с «Зенитом»

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о тактике игры без нападающих, выбранной главным тренером красно-белых Хуаном Карлосом Карседо, на матчи Мир РПЛ и Фонбет Кубка России с «Зенитом».

«В первый раз мы были удивлены такой схемой. Но тренер объяснил, в чём заключается задумка. Мы действовали компактно, в первом тайме наш прессинг был очень хорош. Атаковали через определённые зоны и могли забить. Не хватало буквально нескольких сантиметров. А в кубковой встрече использовали такой подход ещё увереннее.

Сильная тактическая подготовка — один из ключей к успеху. Хуан Карлос в этом спец. Каждый день на базе он говорит о моментах, на которые обратил внимание в каком-нибудь европейском матче, буквально живёт этим. И если он предлагает какой-то ход, мы можем не сомневаться: он знает, как это должно сработать», — приводит слова Мартинса официальный сайт клуба.