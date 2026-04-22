«Манчестер Сити» победил «Бёрнли» благодаря голу Холанда

Завершился матч 34-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Бёрнли» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир). Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Манчестера.

Единственный гол в матче забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд на пятой минуте.

«Бёрнли» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2025/2026. Команда набрала 20 очков за 34 матча. «Манчестер Сити» вышел на первую строчку, заработав 70 очков. На втором месте располагается лондонский «Арсенал», у которого также 70 очков.