Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСЖ — Нант, результат матча 22 апреля 2026, счёт 3:0, 26-й тур Лиги 1 2025/2026

«ПСЖ» победил «Нант» в матче Лиги 1, у Кварацхелии — дубль, Сафонов отыграл «на ноль»
Комментарии

Завершился матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Нант». Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция). В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). Победу во встрече со счётом 3:0 одержали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия, реализовав пенальти на 13-й минуте. На 37-й минуте форвард Дезире Дуэ удвоил преимущество хозяев. На 50-й минуте Хвича Кварацхелия оформил дубль. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл полный матч и отыграл «на ноль».

После 29 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 66 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Нант» располагается на предпоследней, 17-й строчке. У команды в активе 20 очков после 30 игр.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android