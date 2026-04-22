«Зенит» в случае победы «Краснодара» потеряет первое место в таблице за 4 тура до финиша

Санкт-петербургский «Зенит» потеряет первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, если «Краснодар» одержит победу над «Спартаком» в ближайшем матче. Сине-бело-голубые в 26-м туре РПЛ сыграли вничью с «Локомотивом» (0:0). Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

Таким образом, «Зенит» остался на первом месте в турнирной таблице с 56 очками. «Краснодар» теперь отстаёт от санкт-петербуржцев на два очка при игре в запасе. Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдёт в четверг, 23 апреля, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В случае победы чёрно-зелёные будут опережать «Зенит» на одно очко за четыре тура до конца чемпионата.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
