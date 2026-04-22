Видео: фол Дивеева, за который в ворота «Зенита» был назначен пенальти на 90+6-й минуте

В конце матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Зенитом» арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых за касание мяча в штрафной защитника Игоря Дивеева.

Отметим, что нападающий железнодорожников Николай Комличенко не реализовал пенальти на 90+9-й минуте. Встреча закончилась со счётом 0:0.

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив» — третий (49). Второе место занимает «Краснодар» (54), имея матч в запасе.