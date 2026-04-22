Сергей Семак сыграл вничью с «Локомотивом» в восьмой раз

Сергей Семак сыграл вничью с «Локомотивом» в восьмой раз
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак в восьмой раз сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Больше ничьих у тренера только с «Спартаком» — девять. Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве, главным арбитром встречи выступил Алексей Сухой. Матч завершился со счётом 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив» — третий (49). Второе место занимает «Краснодар» (54), имея матч в запасе.

В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с грозненским «Ахматом» (26 апреля). За день до этого «Локомотив» встретится с «Крыльями Советов».

