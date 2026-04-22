Генич поделился ощущениями от игры «Локомотива» с «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ

Генич поделился ощущениями от игры «Локомотива» с «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ
Комментарии

Известный комментатор Константин Генич высказался о матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).

«Сходил на футбол. На трибуне даже напряжения не чувствовалось. Зрелище так себе. «Локомотив» был получше. Особенно во втором тайме. Больше и добавить нечего», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Генич присутствовал на матче в качестве зрителя. Следует отметить, что пост был опубликован до назначенного пенальти в ворота «Зенита».

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив» — третий (49). Второе место занимает «Краснодар» (54), имея матч в запасе.

