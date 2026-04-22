Арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота «Зенита» на 90+5-й минуте игры с «Локо»

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о решении арбитра Алексея Сухого назначить пенальти в ворота «Зенита» на 90+5-й минуте матча 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0). Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

«С поля Сухой не мог видеть эпизод, это 100%. Там и в динамике-то непонятно. Видно, что рука пошла вверх. Ключевой критерий, что рука выше плеча. Вопрос в том, было касание кисти или нет. На видео видно, что оно было. Дивеев разворачивал корпус, рука шла снизу вверх, произошёл контакт. Да, видеопенальти, дурацкий, но ничего не поделаешь — нарушение было, это наказуемая рука. Смотрели здесь только контакт, а насколько сильно поменялась траектория — вопрос второстепенной», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.