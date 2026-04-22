«Атлетико» в меньшинстве уступил «Эльче» в матче 33-го тура Ла Лиги

Завершился матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Эльче» и мадридский «Атлетико». Игра прошла на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» (Эльче, Испания). В качестве главного арбитра выступил Гильермо Куадра Фернандес. Победу в матче со счётом 3:2 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Атлетико» Николас Гонсалес на 10-й минуте. Защитник «Эльче» Давид Аффенгрубер сравнял счёт на 18-й минуте. На 30-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Атлетико» Тьяго Альмада, а через три минуты форвард Андре Силва вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. На 34-й минуте Николас Гонсалес оформил дубль. На 75-й минуте Андре Силва также отметился дублем и принёс своей команде победу — 3:2.

После 32 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 57 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Эльче» располагается на 15-й строчке. У команды в активе 35 очков.

В следующем матче чемпионата «Эльче» на выезде сыграет с «Овьедо» (26 апреля), а «Атлетико» на день раньше в домашней игре встретится с «Атлетиком» из Бильбао.