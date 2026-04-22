Гендиректор «Динамо» Пивоваров: мы заслуженно проиграли «Рубину»
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о поражении команды в матче с казанским «Рубином». Встреча прошла сегодня, 22 апреля. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв из Москвы. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты «Рубина».

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Сиве – 19'    

«Игру мы проиграли заслуженно. Думаю, тренерский штаб проанализирует и примет необходимые решения», — передаёт слова Пивоварова Николай Баранов.

«Рубин» поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, опередив «Динамо». В активе клуба из столицы Татарстана 35 набранных очков в 26 матчах. Бело-голубые опустились на восьмую строчку. У команды осталось 35 очков.

