Главный тренер «Зенита» Семак высказался о ничьей с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ничьей с «Локомотивом» в матче 26-го тура Мир РПЛ (0:0).

«Тяжёлая и важная игра. Не преуспели в атаке, не так много было моментов. Плохо воспользовались стандартами. Много фолов, карточек, эмоций. В созидании никто не преуспел. Поэтому результат такой. В быстрых атаках игроки «Локомотива» грамотно фолили. Мы выпустили игроков, которые могли обострить игру. Но, к сожалению, победить не смогли», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив» — третий (49). Второе место занимает «Краснодар» (54), имея матч в запасе.