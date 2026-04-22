Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак ответил на вопрос, будет ли он болеть за «Спартак» в игре с «Краснодаром»

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей с «Локомотивом» в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (0:0) рассказал, будет ли болеть за «Спартак» во встрече с «Краснодаром». Игра состоится завтра, 23 апреля, в 19:45 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
— Игорь Дивеев сказал, что рукой он мяча не коснулся. Мы потеряли сегодня два очка. Нам нужна была победа. Хотя надо отдать должное Адамову за то, что отразил пенальти.

— Завтра будете болеть за «Спартак»?
— Буду болеть за то, чтобы наши конкуренты теряли очки, а мы набирали, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив» — третий (49). Второе место занимает «Краснодар» (54), имея матч в запасе.

«Локо» не реализовал пенальти в матче с «Зенитом». А потом команды сцепились на поле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android