Сергей Семак ответил на вопрос, будет ли он болеть за «Спартак» в игре с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей с «Локомотивом» в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (0:0) рассказал, будет ли болеть за «Спартак» во встрече с «Краснодаром». Игра состоится завтра, 23 апреля, в 19:45 мск.

— Игорь Дивеев сказал, что рукой он мяча не коснулся. Мы потеряли сегодня два очка. Нам нужна была победа. Хотя надо отдать должное Адамову за то, что отразил пенальти.

— Завтра будете болеть за «Спартак»?

— Буду болеть за то, чтобы наши конкуренты теряли очки, а мы набирали, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив» — третий (49). Второе место занимает «Краснодар» (54), имея матч в запасе.