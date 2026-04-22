Главный тренер «Зенита» Семак высказался о судействе в матче с «Локомотивом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:0). Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

«Когда игра заканчивается дракой, это говорит о нервозности в судейской работе. Лишние карточки, странный пенальти. Хорошо, что так всё закончилось. Могло закончиться хуже», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 90+5-й минуте Алексей Сухой назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых за игру рукой в своей штрафной защитника санкт-петербуржцев Игоря Дивеева. С ударом нападающего Николая Комличенко справился голкипер Денис Адамов.