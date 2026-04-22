«Бавария» обыграла «Байер» и вышла в финал Кубка Германии

Завершился матч 1/2 финала Кубка Германии, в котором встречались леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин). Матч завершился победой команды из Мюнхена со счётом 2:0.

Счёт в игре открыл нападающий «Баварии» Гарри Кейн на 22-й минуте. На 90+3-й минуте Луис Диас удвоил преимущество команды гостей.

На стадии 1/4 финала турнира мюнхенский клуб одержал победу над «РБ Лейпциг» со счётом 2:0. Команда из Леверкузена на данной стадии соревнования одолела «Санкт Паули» — 3:0

Во второй паре полуфинала Кубка Германии сыграют «Штутгарт» и «Фрайбург». Встреча запланирована на 23 апреля.

Действующим обладателем Кубка Германии по футболу является «Штутгарт». Клуб завоевал трофей в сезоне-2024/2025, победив в финале «Арминию» со счётом 4:2.