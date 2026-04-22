Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Локомотива» Воробьёв прокомментировал эпизод с пенальти в матче с «Зенитом»

Комментарии

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв отреагировал на пенальти на 90+6-й минуте в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0). В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

«Судья решает, я не видел момент с пенальти. Думаю, Коля уже устал — хорошо пробил, но вратарь взял», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Отметим, что нападающий железнодорожников Николай Комличенко не реализовал 11-метровый удар на 90+9-й минуте.

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив» — третий (49). Второе место занимает «Краснодар» (54), имея матч в запасе.

Материалы по теме
Видео: фол Дивеева, за который в ворота «Зенита» был назначен пенальти на 90+6-й минуте
Материалы по теме
Горяченное добавленное время «Зенита» с «Локо»! Спорный пенальти, сейв Адамова и стычка!
Видео
Горяченное добавленное время «Зенита» с «Локо»! Спорный пенальти, сейв Адамова и стычка!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android