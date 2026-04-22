Игрок «Локомотива» Воробьёв прокомментировал эпизод с пенальти в матче с «Зенитом»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв отреагировал на пенальти на 90+6-й минуте в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0). В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

«Судья решает, я не видел момент с пенальти. Думаю, Коля уже устал — хорошо пробил, но вратарь взял», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Отметим, что нападающий железнодорожников Николай Комличенко не реализовал 11-метровый удар на 90+9-й минуте.

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив» — третий (49). Второе место занимает «Краснодар» (54), имея матч в запасе.