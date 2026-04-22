Игрок «Локомотива» Воробьёв высказался о ничьей в матче с «Зенитом»

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о ничьей в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0). Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

«Мы дали хороший бой. За счёт пенальти, думаю, мы были ближе к победе. Игра была хорошая, неуступная, было много борьбы. Думаю, болельщикам понравился накал на поле. Но, к сожалению, без забитых мячей», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе железнодорожников 49 очков в 26 встречах.