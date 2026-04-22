Игрок «Динамо» Тюкавин извинился перед болельщиками за игру с «Рубином»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о поражении команды в домашнем матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Встреча прошла сегодня, 22 апреля. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв из Москвы. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты «Рубина».

«Неудовлетворительный результат. Плохо сыграли при своих болельщиках. Хотелось бы извиниться перед ними за такой матч. Надеюсь, что они придут на наш стадион на следующий матч в воскресенье. Какая может быть усталость? Когда выходишь на матч без агрессии и эмоций — победить не получится. Надо показывать злость, кусаться, но мы этого не показали», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.