Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Тюкавин извинился перед болельщиками за игру с «Рубином»

Комментарии

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о поражении команды в домашнем матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Встреча прошла сегодня, 22 апреля. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв из Москвы. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты «Рубина».

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Сиве – 19'    

«Неудовлетворительный результат. Плохо сыграли при своих болельщиках. Хотелось бы извиниться перед ними за такой матч. Надеюсь, что они придут на наш стадион на следующий матч в воскресенье. Какая может быть усталость? Когда выходишь на матч без агрессии и эмоций — победить не получится. Надо показывать злость, кусаться, но мы этого не показали», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android