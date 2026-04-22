Галактионов рассказал, почему Комличенко бил пенальти в игре с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему нападающий команды Николай Комличенко бил пенальти в игре 26-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Есть группа игроков, которая бьёт пенальти. Дальше ребята на поле сами определяли, кто пробьёт. Значит, Комличенко был больше готов. К сожалению, не забил. Обидно не реализовать такой шанс», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив» — третий (49). Второе место занимает «Краснодар» (54), имея матч в запасе.

