Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ситуация ближе к продлению». Воробьёв — о переговорах по новому контракту с «Локо»

«Ситуация ближе к продлению». Воробьёв — о переговорах по новому контракту с «Локо»
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв после матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0) ответил на вопрос о ходе переговоров о продлении контракта с клубом.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Я ваши фантазии не поддерживаю и разрушать не собираюсь. Идёт переговорная история, сейчас ситуация ближе к продлению», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В текущем сезоне Дмитрий Воробьёв провёл 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах. На его счету 12 забитых мячей и семь результативных передач. Действующий контракт форварда с железнодорожниками истекает летом 2027 года. Ранее футболист выступал за «Сочи», «Оренбург», «Пари Нижний Новгород» и ряд других российских клубов.

Материалы по теме
«Локомотив» теряет лучшего российского нападающего РПЛ. Что делать Воробьёву?
Рейтинг
«Локомотив» теряет лучшего российского нападающего РПЛ. Что делать Воробьёву?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android