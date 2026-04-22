«Ситуация ближе к продлению». Воробьёв — о переговорах по новому контракту с «Локо»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв после матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0) ответил на вопрос о ходе переговоров о продлении контракта с клубом.

«Я ваши фантазии не поддерживаю и разрушать не собираюсь. Идёт переговорная история, сейчас ситуация ближе к продлению», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В текущем сезоне Дмитрий Воробьёв провёл 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах. На его счету 12 забитых мячей и семь результативных передач. Действующий контракт форварда с железнодорожниками истекает летом 2027 года. Ранее футболист выступал за «Сочи», «Оренбург», «Пари Нижний Новгород» и ряд других российских клубов.