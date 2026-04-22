Игрок «Локомотива» Пруцев — о пенальти в игре с «Зенитом»: если поставили, значит, был
Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев высказался о судействе в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0). Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Раз пенальти поставили, значит, был. Судейство в матче с «Зенитом» было, как всегда, нормальное», — передаёт слова Пруцева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На 90+5-й минуте Алексей Сухой назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых за игру рукой в своей штрафной защитника санкт-петербуржцев Игоря Дивеева. С ударом нападающего Николая Комличенко справился голкипер Денис Адамов.

Материалы по теме
Горяченное добавленное время «Зенита» с «Локо»! Спорный пенальти, сейв Адамова и стычка!
Видео
Горяченное добавленное время «Зенита» с «Локо»! Спорный пенальти, сейв Адамова и стычка!
