Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Михаил Галактионов: в конце «Локомотив» хотел победить, а «Зенит» оборонялся

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о концовке матча с «Зенитом» и последовавшем за ней эпизодом с выходом игроков со скамеек. Игра прошла сегодня, 22 апреля, и завершилась вничью — 0:0. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«В концовке эмоции. Мы хотели победить, «Зенит» оборонялся. Ребята у нас друг за друга, поэтому скамейки рванули в конце матча. Эмоции захлестнули, но всё уважительно. Мы все давно друг друга знаем», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе железнодорожников 49 очков в 26 встречах.

