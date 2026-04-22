Михаил Галактионов: в конце «Локомотив» хотел победить, а «Зенит» оборонялся

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о концовке матча с «Зенитом» и последовавшем за ней эпизодом с выходом игроков со скамеек. Игра прошла сегодня, 22 апреля, и завершилась вничью — 0:0. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

«В концовке эмоции. Мы хотели победить, «Зенит» оборонялся. Ребята у нас друг за друга, поэтому скамейки рванули в конце матча. Эмоции захлестнули, но всё уважительно. Мы все давно друг друга знаем», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе железнодорожников 49 очков в 26 встречах.